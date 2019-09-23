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أخبار العالم

بعد عام من سقوطها .. الكشف عن أسباب تحطم طائرة بوينج 737 في إندونيسيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
الكشف عن أسباب تحطم
الكشف عن أسباب تحطم طائرة بوينج 737 في إندونيسيا
دعاء أبوهشيمة
حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على نسخة من مسودة التقرير النهائي الذي أعده الخبراء والمحققون حول أسباب تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، تابعة لشركة طيران "ليون إير" في إندونيسيا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، وجد الخبراء والمحققون أنه لم يكن هناك إشراف كاف على الالتزام بجميع قواعد الطيران من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أخطاء الصيانة من قبل الجهة الإندونيسية وأخطاء التي ارتكبها الطيار. وبشكل عام، تشير النسخة الأولية من التقرير إلى أكثر من مائة خطأ مختلف.

ومن المقرر أن يتم نشر نص التقرير النهائي في نوفمبر، وفي الوقت نفسه، فإن شركة "بوينج" على اتصال وثيق بسلطات إندونيسيا لتحديد جميع الأسباب.

وقد لعبت المشاكل التي نتجت عن الأخطاء في تصميم الطائرة دورا رئيسيا في سقوطها.

وكانت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8"، المتجهة إلى إحدى الجزر القريبة من سومطرة الإندونيسية، قبالة ساحل جاوا قد تحطمت في 29 أكتوبر 2018 واختفت من الرادار بعد 13 دقيقة من مغادرتها مطار العاصمة جاكرتا.

ونتيجة للكارثة، توفي جميع الأشخاص الموجودين على الطائرة البالغ عددهم 189 شخصا.

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