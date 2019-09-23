ميزات فريدة.. ون بلس تطلق آندرويد 10 على سلسلة OnePlus 7

أطلقت شركة "ون بلاس" OnePlus الصينية النسخة النهائية من نظام تشغيل جوجل الجديد (أوكسجين أو إس 10) OxygenOS 10، القائم على نظام "أندرويد10" على أحدث هواتفها الذكية.



وتعد شركة "ون بلاس" OnePlus الصينية من بين أوائل الشركات التي أطلقت أحدث إصدارات نظام أندرويد لمستخدمي أجهزتها، والآن بدأت إطلاق (أوكسجين أو إس 10) OxygenOS 10، إلى مستخدمي هواتف سلسلة (ون بلس 7).



ووفقا لكوقع "أندرويد سنترال" التقني، يأتي نظام (أوكسجين أو إس 10) OxygenOS 10، القائم على نظام "أندرويد10" مع مجموعة من الميزات الفريدة، حيث يحتوي النظام الجديد على ميزة Game Space التي تعمل على ضم جميع ألعابك المفضلة في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها وتجربة ألعاب أفضل ، وأدخل النظام تحسينات على Ambient Display، وتعديل واجهة المستخدم.



وأيضا توجد ميزة تخصيص جديدة في الإعدادات تتيح لك اختيار أشكال الأيقونات ليتم عرضها في الإعدادات السريعة، كما تمت إضافة شريط التنقل السفلي للسماح بالتبديل يسارًا أو يمينًا للتطبيقات الحديثة.