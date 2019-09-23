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أخبار العالم

ترامب: أترقب سماع خطة روحاني عن السلام في هرمز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم مقابلة نظيره الإيراني حسن روحاني، لكنه منفتح على سماع تفاصيل "مبادرة هرمز للسلام" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، أجاب ترامب في هيوستن يوم الأحد، عن سؤال عما إذا كان مفتحا على سماع خطة روحاني قائلا:"أنا دائما منفتح، ليس لدي خطط للقائهم، لكني منفتح دائما".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي من المقرر أن يصل نيويورك اليوم، قد أعلن أنه سيقدم مبادرة للتعاون الإقليمي لضمان السلام في مضيق هرمز.

وقال روحاني:"في هذا العام في الأمم المتحدة، سوف نقدم للعالم مبادرة هرمز للسلام، تحت شعار الحب والأمل، تحالف الأمل".

فيما تحدث ترامب عن احتمال لقائه بروحاني وقال إنه سيلتقي الإيرانيين إذا أرادوا ذلك، لكنمه ليس لديه خطط للقاء.

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