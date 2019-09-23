الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية بجميع الأنحاء





قال الدكتور، أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية، رغم وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء .وأضاف، رئيس هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي، تامر شلتوت، أن هناك شبورة مائية فى الساعات الصباحية على شمال البلاد، ويجب توخي الحذر منها.وأشار إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ستتراوح، بين 31 لـ 32، على القاهرة.وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، جميع السائقين بالسير بالسرعات المقررة.