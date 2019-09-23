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فيديو جراف

فيديوجراف| فيديوهات الجزيرة المفبركة تصفية حسابات مع مصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:02 م
قناة الجزيرة القطرية
قناة الجزيرة القطرية
أماني نوار
تستمر قناة الجزيرة القطرية في نشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة عن مصر كما كشف صحافيون سابقون بقناة الجزيرة أنها تقوم بدور تخريبي وبطانة قوية لدعم الإرهاب.

أكد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن قناة الجزيرة تحرض على العنف كما أن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تستند في تقاريرها على الجزيرة ومنها هيومن رايتس ووتش.

كما أكد المنتدى أن النظام القطري يعتمد على الجزيرة لتصفية حساباته مع الدول العربية وخاصة مصر.

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