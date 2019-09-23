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أخبار البلد

التنمية المحلية تبحث مع الصالح التوسع في تصدير احتياجات الفلسطينيين

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
ايمان البكش
استقبل مسئولو وزارة التنمية المحلية، المهندس مجدى الصالح وزير الحكم المحلى الفلسطيني، بحضور دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والمستشار رزق الزعانين، وعدد من قيادات الوزارة.

وعرضوا خلال اللقاء أهم الملفات والبرامج التى تشرف عليها وتنفذها الوزارة فى المحافظات بالتنسيق مع باقى الوزارات، والجهود المبذولة من الحكومة للتوجه نحو اللا مركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار المسئولون إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكًا بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن الوزارة توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.

وأضافوا أنها قامت بإتخاذ بعض الخطوات لتفعيل اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية ، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلي تطوير منظومة التمويل المحلي .

وأشاروا إلى أنه الوزارة تقوم بإشراك المواطنين في عملية التنمية على المستوى المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بجميع المحافظات بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

ومن جانبه عرض المهندس مجدي الصالح تجربة دولة فلسطين فى إدارة الهيئات المحلية وإجراء الانتخابات وعملية الرقابة المالية والإدارية على البلديات والهيئات المحلية وعملة تنفيذ المشروعات الحكومية والتى توفرها جهات الدولة.

وأشار الصالح إلى الخطط المستقبلية للوزارة وعملية التشبيك التى تتم بين الوزارة والقطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن بهدف التسهيل وتسريع إنجاز الخدمات وتحويلها إلى إليكترونية بالكامل وإضافة بعض الخدمات الجديدة للهيئات المحلية مثل تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص والخدمات التى تقدمها الهيئات وإنشاء محاكم للبلديات والمحليات فقط.

كما تطرق الوزير الفلسطينى لواقع الهيئات المحلية الفلسطينية وصعوبة مهامها تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى والإجراءات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الهيئات المحلية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الهيئات من تحقيق العددي من الإنجازات وإدارة شئونها ومواردها وتأسيس نظام تشريعي للمحليات يشرف على تسوية قضايا المحليات ويخفف العبء على النظام القضائى والمحاكم ويعود بدخل معتبر للمحليات ويعزز من مواردها ومواجهة احتياجات المواطنين.

واستعرض المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يتابعها السيد رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذها على 4 سنوات، حيث تم البدء في تنفيذ البنية الأساسية والتحتية لتلك المنظومة في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد أن الدولة تسعى إلى إيجاد منظومة مخلفات مستدامة ومستمرة فى كافة المحافظات وإحداث تغيير كبير فى الشارع المصرى فيما يخص مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن.

وأشار وزير الحكم المحلى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى لأعضاء الحكومة وجميع المستوردين بتوسيع مجالات التعاون مع جمهورية مصر العربية واستيراد المستلزمات التى يحتاجها المواطن الفلسطيني وكل الوزارات فى جميع المجالات خاصة المياه والكهرباء والاستفادة من التجارب الناجحة التى حققتها الدولة المصرية فى أكثر من مجال تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة ودراسة التوقيع على مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة والتي يمكن توقيعها خلال الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية للقاهرة، والوفد الوزاري المرافق له.

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