العلاج النهائى للتخلص من الكوابيس المستمرة.. تعرف عليه



أسباب رؤية الكوابيس والأحلام المزعجة



هناك أسباب متعددة لرؤية الأحلام المزعجة والكوابيس، ومن أهم هذه الأسباب:



- التعرض للقلق والإجهاد الشديدين والتوتر : فالقلق الناتج عن الأحداث المؤلمة في الحياة اليومية، والتفكير الكثير في المشكلات والهموم، يعد سببًا قويًا لرؤية الشخص للكوابيس والأحلام المزعجة، كما أن المرور بحالة من التعب البدني والإجهاد الشديد، تجعل الشخص مطضرب في نومه، فيرى أحلامًا مزعجة وكوابيس كثيرة.



- رؤية مناظر مزعجة : وقد تكون هذه المناظر في الواقع، كرؤية حادث سير مثلًا، أو موت شخص ما، أو رؤية صور القتل والحروب والتدمير على التلفاز ووسائل التواصل، وهذه الحالة في علم النفس تسمى اضطرابات ما بعد الصدمة.



- تناول الأطعمة الحارة : ووفقًا للدراسات الحديثة أن تناول الأطعمة الحارة تسبب رؤية الأحلام المزعجة والكوابيس، وتؤثر على جودة النوم، لأنها ترفع من نشاط الدماع، وتحفز الأعصاب.



- تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون : فقد تبين من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون خلال ساعات النهار طعامًا دسمًا غنيًا بالمواد الدهنية، لا يستطيعون التمتع بنومٍ هانئ، لأنها تؤثر سلبًا على الأحلام.



- تناول المشروبات الكحولية : لأنها تعتبر مواد مثبطة لعمل الدماغ، وتجعل الشخص يمر بلحظات قصيرة من النعاس، ومن المعروف أن رؤية الكوابيس المزعجة من أهم أعراض انسحاب آثار الكحول من الجسم.



- تناول بعض العقاقير : ومن الأمثلة عليها الأدوية المضادة للاكتئاب، والمخدرات، وأدوية الوقاية من الملاريا، وغيرها.



- الإصابة بالأمراض : ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة إصابته بمرضٍ ما، مثل الإنفلونزا، يعد سببًا ما لرؤية الأحلام المزعجة والكوابيس.

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.