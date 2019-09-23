ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

العلاج النهائى للتخلص من الكوابيس المستمرة.. تعرف عليه

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
الكوابيس والأحلام
الكوابيس والأحلام المزعجة
الفكر الدينى
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.

ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.

وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".

يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».

وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.

أسباب رؤية الكوابيس والأحلام المزعجة

 هناك أسباب متعددة لرؤية الأحلام المزعجة والكوابيس، ومن أهم هذه الأسباب:

- التعرض للقلق والإجهاد الشديدين والتوتر : فالقلق الناتج عن الأحداث المؤلمة في الحياة اليومية، والتفكير الكثير في المشكلات والهموم، يعد سببًا قويًا لرؤية الشخص للكوابيس والأحلام المزعجة، كما أن المرور بحالة من التعب البدني والإجهاد الشديد، تجعل الشخص مطضرب في نومه، فيرى أحلامًا مزعجة وكوابيس كثيرة.

- رؤية مناظر مزعجة : وقد تكون هذه المناظر في الواقع، كرؤية حادث سير مثلًا، أو موت شخص ما، أو رؤية صور القتل والحروب والتدمير على التلفاز ووسائل التواصل، وهذه الحالة في علم النفس تسمى اضطرابات ما بعد الصدمة.

- تناول الأطعمة الحارة : ووفقًا للدراسات الحديثة أن تناول الأطعمة الحارة تسبب رؤية الأحلام المزعجة والكوابيس، وتؤثر على جودة النوم، لأنها ترفع من نشاط الدماع، وتحفز الأعصاب.

- تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون : فقد تبين من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون خلال ساعات النهار طعامًا دسمًا غنيًا بالمواد الدهنية، لا يستطيعون التمتع بنومٍ هانئ، لأنها تؤثر سلبًا على الأحلام.

- تناول المشروبات الكحولية : لأنها تعتبر مواد مثبطة لعمل الدماغ، وتجعل الشخص يمر بلحظات قصيرة من النعاس، ومن المعروف أن رؤية الكوابيس المزعجة من أهم أعراض انسحاب آثار الكحول من الجسم.

- تناول بعض العقاقير : ومن الأمثلة عليها الأدوية المضادة للاكتئاب، والمخدرات، وأدوية الوقاية من الملاريا، وغيرها.

- الإصابة بالأمراض : ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة إصابته بمرضٍ ما، مثل الإنفلونزا، يعد سببًا ما لرؤية الأحلام المزعجة والكوابيس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: 5 أعمال قبل النوم تقيك من الكوابيس.. فيديو

ترشيحاتنا

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 -9- 2019.. فيديو

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

التصريح بدفن جثة طفل سقط من الدور الـ 11 في الخصوص

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 23-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور