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فن

بـ فستان مكشوف البطن .. درة تشعل انستجرام .. والجمهور: جميلة من يومك

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
درة
درة
منار نور
نشرت الفنانة درة مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة فى الصور خلال حضور العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد" بإطلالة كلاسيكية.

واعتمدت درة فى اطلالتها على فستان اسود مكشوف البطن ،اما شعرها فاعتمدت على تسريحه بسيطة أظهرت جمالها.

وجاء من ضمن التعليقات على الصورة :_

" فى الشياكة مافيش منافس " _ " الجمال الرباني " _ " جميلة من يومك".

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