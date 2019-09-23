السيسي هدية من عند ربنا.. المصريون بأمريكا يحتفون بالرئيس.. فيديو

عقدت الإعلامية رشا مجدي عددا من اللقاءات مع الجالية المصرية في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ممن نزلوا إلى الشوارع تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى هناك للمشاركة في الدورة الـ 74 للأمم المتحدة.



وقال أحد أبناء الجالية المصرية: " مصر وحشتني أوي ووحشنا ترابها، وتحيا مصر، وربنا يخليلنا الرئيس السيسي ويقويلنا الجيش".



وقال مواطن آخر: " ربنا يسندك يا سيسي".



وقال طفل من أطفال الجالية يدعى مينا، وعمره 15 عاما: " السيسي عملنا كل حاجة حتى الكنيسة كمان".



وقالت إحدى سيدات الجالية:" تحيا مصر ويحيا السيسي أعظم رئيس في الدنيا، بنحبك يا سيسي واحنا وراك في كل حتة".



وقال شخص آخر يدعى عماد حبيب: " كلنا مع الرئيس السيسي بكل احترام وأدب، ضد أي مهاترات أو خروج عن القانون، ونحن نؤيده بكل حب واحترام".



وقالت مصرية أخرى: " السيسي رئيسنا واحنا بنحبه وربنا يديه الصحة ويساعده"، وقال آخر: "احنا جايين من آخر البلاد عشان نرحب بالرئيس السيسي، ومصر في قلبنا وهي حياتنا وعمرنا".



وقال آخر: " السيسي هدية من عند ربنا، وربنا هو اللي اختاره لأمن وسلام مصر، لأن مصر تستحق كل تضحية، ونشكر ربنا والظروف والزمن إن ربنا بعتلنا واحد زي الرئيس السيسي، ربنا يحميه".



وفي أجواء حماسية كان يهتف كافة أبناء الجالية جميعًا بـ "تحيا مصر، تحيا مصر".

