ظريف: الرئيس روحاني مستعد لمقابلة ترامب في نيويورك

نقلت كريستيان أمانبور، كبيرة مراسلي قناة "سي إن إن" الأمريكية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: إن الرئيس حسن روحاني مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بشرط.





ويشترط روحاني أن تقوم واشنطن باستبدال سياسة فرض العقوبات على طهران بالمراقبة الدائمة على المنشآت النووية الإيرانية.





وقالت أمانبور دات الأصول الإيرانية على تويتر:"أخبرني ظريف اليوم أن الرئيس روحاني مستعد للقاء الرئيس ترامب هذا الأسبوع في نيويورك، شريطة أن يكون الرئيس ترامب مستعدًا للقيام بما هو ضروري، وإن يستبدل بالعقوبات المراقبة المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية..

ونقلت عنه قوله " ان غصن الزيتون دائمًا على الطاولة، لكننا نعرضه مجددًا".





وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم مقابلة نظيره الإيراني حسن روحاني، لكنه منفتح على سماع تفاصيل "مبادرة هرمز للسلام" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، أجاب ترامب في هيوستن يوم الأحد، عن سؤال عما إذا كان مفتحا على سماع خطة روحاني قائلا:"أنا دائما منفتح، ليس لدي خطط للقائهم، لكني منفتح دائما".





وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي من المقرر أن يصل نيويورك اليوم، قد أعلن أنه سيقدم مبادرة للتعاون الإقليمي لضمان السلام في مضيق هرمز.





وقال روحاني:"في هذا العام في الأمم المتحدة، سوف نقدم للعالم مبادرة هرمز للسلام، تحت شعار الحب والأمل، تحالف الأمل".



