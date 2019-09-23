ريهام عبد الغفور تحرج أحد متابعيها بسبب مهرجان الجونة

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور مجموعة من الصور لإطلالتها خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وهاجمتها إحدى متابعاتها قائلة "أسوأ اختيار"، لتحرجها ريهام عبد الغفور قائلة:" ده من ذوقك".



وكانت احدث أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس" الذي عرض فى موسم رمضان الماضى 2019 وحقق نجاحا جماهيريًا وقت عرضه للنجمة دينا الشربيني وأحمد السعدني وعمرو السعيد.



والعمل من إخراج سامح عبد العزيز وقدمت ريهام شخصية فريدة التي كانت حديث السوشيال ميديا وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذه الشخصية.