جونسون: لندن تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة في السعودية

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم /الاثنين/ أن لندن تعتقد أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت منشآت "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، وهو التصريح الذي يثير - حسب صحيفة بريطانية - احتمالية مشاركة الجيش البريطاني في المساعدة في تأمين السعوديين ضد أي عدوان مستقبلي.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - عن جونسون قوله في تصريح للصحفيين على متن الطائرة المتوجهة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، : "هنالك احتمالات كبرى" لأن تكون إيران مسؤولة بالفعل عن الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر.



وأضاف جونسون أنه يرى دور المملكة المتحدة بمثابة جسر بين أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين لوضع حل لتوقيف تصعيد التوترات في منطقة الخليج، مشددًا على رغبته في تجنب أي تصعيد للأزمة المتداعية الفعل. ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني في محادثات ثنائية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني غدا الثلاثاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، الهجوم الذي استهدف السعودية بالإضافة إلى حث طهران على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون بشكل غير قانوني وغير عادل.



وأضاف جونسون أن أحد أهدافه الرئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو المساعدة في " تضافر جهود العالم للرد على ما حدث في المملكة العربية السعودية، خلال مناقشة الملف الإيراني".



وعن القيام بتدخل عسكري ضد إيران رد جونسون قائلا : " بوضوح إذا طلبت منا السعودية أو أمريكا على حد سواء أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون نافعين بها".