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اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات
امنة عبد العظيم
صرّح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق "محيط المنطقة الصناعية - الحي الـ12 - الحي المتميز" بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لرصد وإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، الاثنين، إن الحملات أسفرت عن إزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات بالحي الـ12 وإزالة التندات المخالفة بالحي، كما شملت الحملات المنطقة الصناعية بأكملها من رفع المخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وإزالة التعديات والغرف العشوائية بالمنطقة، وتم رصد جميع احتياجات المنطقة الصناعية بحضور مديري الإدارات التنفيذية للوقوف على أهم المشكلات بالمنطقة الصناعية، والعمل على حلها، وكذا تمت إزالة الإشغالات والتندات المخالفة للمحال التجارية والكافيهات بالحي المتميز وكذا ببعض المولات التجارية، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لردع المخالفين وعدم العودة مرة أخرى.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات تباعًا حتى تشمل المدينة بأكملها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل مع أية مخالفةٍ أو تعدٍ تنفيذًا للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الحملات، تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق والمشرف على القطاع الجنوبي، والمهندس خالد نايف، نائب رئيس الجهاز لمشروعات الطرق والمشرف على القطاع الشمالي، والمشرف العام على الأحياء، والمهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقي والمشرف العام على رئاسة الأحياء ورئيس الحي، وبمشاركة شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

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