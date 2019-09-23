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مرأة

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
أنغام
أنغام
هاجر هانئ
تصدرت المطربة أنغام مؤشر البحث جوجل فى السعودية، وذلك بعد ما أحيت مساء أمس حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تحيى فيها أنغام حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية، فهى من النجمات اللاتى يتألقن و يخطفن الأنظار بأناقتهن فى الحفلات الغنائية.

وظهرت الفنانة أنغام بمجموعة متنوعة و راقية خلال إحيائها الحفلات الغنائية فى السعودية ما جعلها محط أنظار الجميع، فتعتمد أنغام على الإطلالات الكاجوال و العباءات الراقية و الفخامة أثناء ظهورها فى بروفات الحفلات.

بينما تخطف الأنظار بأناقتها و فساتينها الملفتة و الراقية خلال إحيائها الحفلات الغنائيةـ، فتظهر بالفساتين الفخامة المصنوعة من الأقمشة المطرزة مما يزيد من أناقتها، كما تحرص أنغام على أختيار المجوهرات و تسريحات الشعر و ألوان الماكياج التى تمنحها مظهرا جذابا.
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية
15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

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