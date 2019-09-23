مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم الاثنين 23-9-2019

يشهد اليوم "الاثنين" الموافق 23 من سبتمبر، منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد المباريات اليوم الاثنين الموافق 23- 9 - 2019 والقنوات الناقلة لها:



موعد مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر العماني



يستضيف اليوم الجزيرة الإماراتي نادي النصر العماني، في إياب دور الــ 32 من كأس محمد السادس للأندية، وستقام المباراة علي استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في تمام الساعة 4:45.



موعد مباراة الشرطة العراقي والكويت الكويتي



يحل فريق الكويت الكويتي ضيفا على الشرطة العراقي، في إطار منافسات إياب دور الــ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وستقام المباراة في تمام الساعة 6:00 علي ملعب كربلاء.



موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي و هلال القدس الفلسطيني



يتواجه اليوم الرجاء الرياضي المغربي مع فريق هلال القدس الفلسطيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية، في تمام التاسعة مساء على استاد المركب الرياضي محمد الخامس.



موعد مباراة شبيبة الساورة الجزائري و الشباب السعودي



يستضيف اليوم شبيبة الساورة الجزائري نادي الشباب السعودي في مباراة ذهاب دور الــ 32 من كأس محمد السادس للأندية، وستقام المباراة علي ملعب 20 أغسطس 1955، في تمام التاسعة مساء.