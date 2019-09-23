ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الفحم.. الحل السحري للقضاء على حبوب الوجه

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
الفحم ... الحل السحري
الفحم ... الحل السحري للقضاء على حبوب الوجة
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء من مشكلة حبوب الوجه، ويبحثون دائما عن الحل الأنسب والأفضل للقضاء على حبوب الوجه.

كشف موقع glowpink أن الفحم الحل الأمثل للتخلص من حبوب البشرة و الوجه سريعا، فالفحم يعتبر منظفا قويا للبشرة ويعمل على تقليل ظهور الحبوب.


مكونات الوصفة للقضاء على حبوب الوجه :

ملعقة كبيرة من مسحوق الفحم
ملعقة كبيرة من صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم"
ملعقتان من زيت جوز الهند
3 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة وصفة القضاء على حبوب الوجه :

اخلطي مسحوق الفحم مع زيت جوز الهند وقلبيه ثم أضيفي بيكربونات الصوديوم وقطرات زيت اللافندر، حتى تحصلي على خليط متجانس، وافردي الخليط على وجهك ورقبتك وافركيه على بشرتك في حركات دائرية بسيطة ثم اغسلي وجهك بالماء .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا لحب الشباب.. إليكِ طريقة استخدام الفحم لعلاج البثور

تبييض البشرة الدهنية.. 6 وصفات طبيعية وآمنة

تبييض البشرة في أسبوع .. طرق موفرة للرجال والنساء

علاج سواد الركبة والكوع.. وصفات سحرية طبيعية رخيصة

ترشيحاتنا

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه

بعد مقتل الجدة عزيزة بسبب نجلها.. شيخ يروي حكايته مع السحر والدجل في 37 عاما.. صور

صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

برلماني يحذر من شراء سندوتشات الفول والفلافل بالأسعار القديمة لهذا السبب

ماجد المهندس يجرى هربا من معجباته بعد إحيائه حفلا في السعودية

احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات