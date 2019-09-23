الفحم.. الحل السحري للقضاء على حبوب الوجه

يعاني العديد من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء من مشكلة حبوب الوجه، ويبحثون دائما عن الحل الأنسب والأفضل للقضاء على حبوب الوجه.



كشف موقع glowpink أن الفحم الحل الأمثل للتخلص من حبوب البشرة و الوجه سريعا، فالفحم يعتبر منظفا قويا للبشرة ويعمل على تقليل ظهور الحبوب.





مكونات الوصفة للقضاء على حبوب الوجه :



ملعقة كبيرة من مسحوق الفحم

ملعقة كبيرة من صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم"

ملعقتان من زيت جوز الهند

3 قطرات من زيت اللافندر.



طريقة وصفة القضاء على حبوب الوجه :



اخلطي مسحوق الفحم مع زيت جوز الهند وقلبيه ثم أضيفي بيكربونات الصوديوم وقطرات زيت اللافندر، حتى تحصلي على خليط متجانس، وافردي الخليط على وجهك ورقبتك وافركيه على بشرتك في حركات دائرية بسيطة ثم اغسلي وجهك بالماء .