الموضوع أكبر من الإخوان.. الحلبى يكشف وسائل الجماعة الإرهابية للنيل من الدولة..فيديو

قال لواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب النفسية توجه للجيوش فى ميدان المعركة وقت الحرب، لافتًا إلى أن العمليات النفسية أشد من الحرب النفسية لأنها توجه لشريحة المدنيين فى الدولة المستهدفة.



وأضاف لواء طيار هشام الحلبي، فى مداخلة هاتفية بفضائية " اكسترا نيوز"، أن العمليات النفسية هى جزء أصيل من حروب الجيل الرابع، موضحًا أن التكنولوجيا الحديثة سهلت مهمة الحروب النفسية لتنفيذ أهدافها بأقل التكاليف.



وتابع لواء طيار هشام الحلبي، انه الجماعة الإرهابية تقوم بعمليات نفسية موجهة بالأساس للمدنيين والعسكريين، من خلال استخدام الانترنت والفضائيات.



وأردف لواء طيار هشام الحلبي، أنه جماعة الإخوان دمية تحركها بعض الانظمة الأخرى، مؤكدًا أن الموضوع أكبر من الإخوان، مشيرًا إلى أن حقول البترول والغاز فى المياه الاقليمية بالبحر الأبيض المتوسط هى كلمة السر.

