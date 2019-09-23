بأمر الدولة.. قيادات تعليم بورسعيد فى خدمة الشعب لتسليم الكتب الدراسية.. شاهد



وشدد وكيل تعليم بورسعيد على انه لا ربط بين المصروفات وتسليم الكتب الدراسية مطلقا تنفيذا للقرارات الوزارية و قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مطالبا الجميع ببذل الجهد لخدمة التلاميذ وتوفير كل السبل لهم كى يحبون المدرسة ويجتهدون فى العملية التعليمية.



وأشار باهى الى ان الكتب المدرسية حق اصيل للطلاب بمختلف المراحل التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك وان المصروفات المدرسية موجهة لدعم الانشطة والخدمات التربوية.



وبدأت غرفة عمليات المديرية متابعة عملية تسليم الكتب المدرسية بالتعاون مع الادارات التعليمية حتى تصل نسبة التسليم إلى ١٠٠% لكل طلاب بورسعيد بلا استثناء.



كانت٤٨٠ مدرسة عامة وخاصة وفنية بمحافظة بورسعيد استقبلت ١٥٢١٥٩ طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية فى اليوم الاول لانطلاق المرحلة الثانية من العام الدراسى الجديد 2019-2020



وبلغ عدد طلاب مدارس المحافظة الحكومية بالمرحلة الابتدائية ٦٧٩٣٧ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الحكومية للمرحلة الاعدادية ٣١٩٧٥ طالبا وطالبة بينما بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية الثانوية ١١٢٨٩ طالبا وطالبة.



كما بلغ عدد المدارس بالتعليم الفنى بالمحافظة ٢٣ مدرسة ما بين تعليم فنى تجارى وزراعى وصناعى وتعليم مزدوج من المقرر ان تستقبل ١٤٢٦٠ طالبا وطالبة.



وقد بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة نحو ١٥٥١٦ طالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس الرسمية والمميزة للغات ١١١٨٢ طالبا وطالبة.



يذكر أن ٤٢٦٤٧ طالبا انتظموا بمقاعدهم الدراسية الاسبوع المنقضى، منهم ٢٠٧١٤ تلميذا بمرحلة رياض الاطفال و ٢١٩٣٣ طالبا بالصفين الاول والثانى الابتدائى.

حالة من الغضب والثرثرة اصابت مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة بورسعيد بالتزامن مع انطلاق العملية التعليمية أمس الاحد احتواها الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة اليوم الاثنين 23 سبتمبر بأمر الدولة عقب اعلان احد مديرى المدارس منع تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ الا بعد سداد المصروفات مخالفا بذلك القرارات الوزارية وضاربا بقرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرض الحائط.وترجع المشكلة الى اعلان مدير مدرسة اشتوم الجميل الابتدائية احدى اهم مدارس المحافظة الحكومية منع تسليم الكتب للتلاميذ الا بعد سداد اولياء الامور المصروفات وهو ما اوجد حالة من الارتباك والغليان بين اولياء الامور الذين طالبوا بتسليم ابنائهم الكتب المدرسية لحين تمكنهم من الحصول على رواتبهم نهاية شهر سبتمبر الجارى فقوبل طلبهم بالرفض.واتهم اولياء امور الطلاب مدير المدرسة بكسر نفس ابنائهم امام زملائهم بالفصول بعد ان اصبح هناك تلاميذ بحوزتهم كتب و الغالبية العظمى بدون مما وضع الاهالى انفسهم امام ابنائهم فى حرج شديدوفور تلقيه شكوى المواطنين امس حرص الدكتور نبوى باهى وكيل الوزارة على قيادة فريق من قيادات التربية و التعليم بالمحافظة و حضور طابور الصباح بالمدرسة و ابلاغ التلاميذ فى الاذاعة المدرسية بأن قيادات تعليم بورسعيد فى خدمة الشعب بأمر الدولة.