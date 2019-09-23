شاهد.. لحظة اشتعال إحدى منصات الألعاب النارية خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي

اشتعلت إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في العاصمة الرياض.



ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن ملابسات الحادث، الذي تم توثيقه بمقطع فيديو متداول، والذي أظهر اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض.



وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية بينت أن هناك خللا وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عنه إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.



ونبهت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظا على سلامتهم.