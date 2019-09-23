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مرصد الأزهر: بوكو حرام تهرب من بحيرة تشاد إلى بلدان أفريقية أخرى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
مرصد الأزهر: بوكو
مرصد الأزهر: بوكو حرام تهرب من بحيرة تشاد إلى بلدان إفريقية
محمد شحتة
تابعت وحدة الرصد باللغات الأفريقية ما تناولته وسائل الإعلام المتحدثة بالهوسا، نقلًا عن الجيش النيجيري من فرار عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام من بحيرة تشاد إلى السودان وإفريقيا الوسطى جراء الضربة العسكرية النيجيرية الموجعة؛ حيث أفاد الجنرال النيجيري "صغير موسى"، المتحدث الرسمي باسم الجيش النيجيري، بأن القوات النيجيرية نفذت عمليةً عسكريةً ضد معاقلَ ومعسكرات جماعة «بوكو حرام»، التي تقع وسط جزر وغابات يصعب الوصول إليها.

كما أعلن المسئول في الجيش النيجيري أن «سبعة قياديين بارزين في الجماعة الإرهابية قُتلوا خلال الاشتباكات، فضلًا عن فرار عددٍ كبيرٍ من عناصر التنظيم بعد تدمير معسكراتهم في المنطقة إلى السودان وإفريقيا الوسطى.

وذكر مرصد الأزهر أنه إذ يثمن ما قامت به القوات النيجيرية من تطهير بحيرة تشاد من براثن التطرف والإرهاب، فإنه يؤكد على ضرورة ملاحقة عناصر بوكو حرام الهاربة جراء ذلك الهجوم، وتأمين حدود البلاد للوقاية من فيروس الإرهاب العابر للحدود، مناشدًا المجتمع الدولي الوقوف جانب القوات النيجيرية حتى تستطيع تجفيف منابع الإرهاب في نيجيريا والدول المحيطة بها.

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