بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس فى أحدث ظهور لها

وظهرت ياسمين رئيس بنظارة شمس كبيرة الحجم ذات اللون الأحمر تخفى نصف وجهها.





نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة من أحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية.وجاءت أبرز التعليقات: "مش حلوة, مش لايقة عليكى, وكبيرة جدا".يذكر أن ياسمين رئيس تستكمل تصوير مشاهدها الأخير من فيلم لص بغداد المقرر طرحه قريبا، والفيلم بطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.