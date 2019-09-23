ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس فى أحدث ظهور لها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
شروق حمدى
نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة من أحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت ياسمين رئيس بنظارة شمس كبيرة الحجم ذات اللون الأحمر تخفى نصف وجهها.

وجاءت أبرز التعليقات: "مش حلوة, مش لايقة عليكى, وكبيرة جدا".

يذكر أن ياسمين رئيس تستكمل تصوير مشاهدها الأخير من فيلم لص بغداد المقرر طرحه قريبا، والفيلم بطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عادل إمام يكشف للجمهور عن شخصيته في فيلم لص بغداد

شاهد .. ياسمين رئيس ومحمد إمام فى كواليس لص بغداد

من أقوى الممثلين فى مصر .. وصلة مديح من محمد عادل إمام لهذا الفنان

فتحي عبد الوهاب يشوق الجمهور لفيلم لص بغداد

بلبس شتوى في عز الحر ومش باقى على الدنيا.. محمد عادل إمام يمازح عضو مسرح مصر

بـ اكتاف مكشوفة .. ياسمين رئيس تشعل انستجرام بـ إطلالة رقيقة

ترشيحاتنا

صدمة لـ محمد صلاح قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

تركي آل الشيخ: نادِ إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا

النوم عن صلاة الفجر .. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

هذا النادي سينتقل إليه نيمار الصيف المقبل .. تعرف عليه

شوبير يحسم الجدل حول أسماء الجهاز المعاون لـ البدري

ما حكم من نذر شيئا ونسي أن يوفيه.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات