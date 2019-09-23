نصر سالم: فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لحل المشكلات

استعرض اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أهمية المشاركة المصرية في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه القمة لها أهمية كبيرة، مؤكدًا أن هذه القمة تعقد كل عام بمشاركة من رؤساء العالم أو ممثليهم.



وأضاف، رئيس هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح، " صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي، تامر شلتوت، أن هذا المحفل فرصة لحل جميع القضايا التي يعاني منها أى مجتمع.



وأشار إلى أن مشاركة مصر فى هذه القمة، تعتبر استخدام أفضل للقدرة الدبلماسية بالدول الخارجية.



وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا المحفل يحمل مسئولية أنه رئيس لجمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الافريقي.

