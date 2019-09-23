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تعليم

وكيل تعليم الإسكندرية يشدد على المعلمين بعدم استخدام العنف..صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قام يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة العامرية، لمتابعة سير العملية التعليمية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة مدارس "العامرية الثانوية بنات، وأسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، والحسين بن على الإبتدائية، والعامرية الثانوية التجارية".

وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على العاملين بالعملية التعليمية عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

ووجه الديب بتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية وإعلان المصروفات بمكان واضح بالمدرسة، ووضع أعلام الجمهورية والمحافظة بمكان واضح.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على تفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ والتعامل بالأساليب التربوية الصحيحة.

وأكد على استعداد وجاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية واعلان المصروفات المدرسية بمكان واضح بالمدرسة، ووضع علم الجمهورية، وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة.

كما أكد على توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.

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