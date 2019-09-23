بث مباشر.. مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية

يقدم لكم "صدى البلد" خدمة البث المباشر لـ مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي، من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداث مثيرة بينهما.



ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي بث مباشر في البطولة العربية عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر لـ مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية



يواجه فريق الكويت الكويتى نظيره الشرطة العراقى، مساء اليوم، الاثنين، على استاد كربلاء ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".



بث مباشر لـ مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية



ويسعى فريق الكويت الكويتي الي الفوز أو التعادل لضمان التأهل لـ دور الـ 16 من البطولة العربية.



بث مباشر لـ مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية



وفاز فريق الكويت الكويتي الكويت بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة الذهاب الذي أقيم في الكويت، في 28 أغسطس الماضي.



بث مباشر لـ مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية



ويدير المباراة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولى يوسف حمادي السرايري، يعاونه أنور محمد هميلة مساعد أول، ويامن الملولشي مساعد ثاني، وعبد الواحد رمضان خليفة حرويده حكما رابعا من ليبيا.

