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فن

شاهد.. ياسمين رئيس وفيديو من تصويرها لـ فيلم لص بغداد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
نشرت اليوم الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو لها من تصوير فيلم لص بغداد، وتستكمل ياسمين رئيس حاليًا تصوير مشاهدها من فيلم "لص بغداد" والمقرر عرضه قريبًا.

الفيلم من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.


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