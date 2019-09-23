يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة الجزيرة والنصر العماني، في البطولة العربية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداث مثيرة بين الجزيرة والنصر العماني، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الجزيرة والنصر العماني بث مباشر في البطولة العربية عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر لـ مباراة الجزيرة والنصر العماني في البطولة العربية



يواجه فريق الجزيرة الأول لكرة القدم نظيره النصر العماني، في تمام الساعة الـ السابعة الا ربع على ستاد محمد بن زايد في إياب دور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



بث مباشر لـ مباراة الجزيرة والنصر العماني في البطولة العربية



ويسعى فريق الجزيرة الي تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى دور 16، حيث تعتبر فرصة للوصول لـ دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث ودع الجزيرة البطولة الموسم الماضي من الدور الأول، بعد خسارة ثقيلة 1/‏‏4، أمام النصر السعودي.



بث مباشر لـ مباراة الجزيرة والنصر العماني في البطولة العربية



وفاز فريق الجزيرة أمام النصر العماني في ذهاب البطولة بنتيجة 1/‏‏0، وسجل هدف الفريق الوحيد المهاجم الشاب زايد العامري، ويتأهل الجزيرة في حال تحقيق الفوز أو التعادل.



بث مباشر لـ مباراة الجزيرة والنصر العماني في البطولة العربية