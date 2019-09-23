التوفير حلو بردو.. فتاة تقدم أكياس مكرونة سريعة التحضير لضيوف حفل زفافها

قررت فتاة ماليزية في الـ22 من عمرها تقديم أكياس من المكرونة سريعة التحضير كهدية لـ ضيوفها خلال حفل زفافها المقرر في 28 سبتمبر الجاري.



واختارت العروس "ناجحة زماني" هي وخطيبها "أمل عفيف عمر" من مدينة ريبمو بولاية نجري سيمبلين أن توزع عبوات المكرونة سريعة التحضير "النودلز" كهدايا لضيوفها أثناء توديعهم كاختيار غير مكلف.





ووفقا لصحيفة "مالاي ميل" الماليزية، تفهم والدا الفتاة الماليزية الفكرة وتحمسا لها حتى أنهما قررا شراء صناديق عبوات النودلز من متجر البيع بالجملة.



واوضحت الصحيفة أنه خطيبها لم يعارض الفكرة بالرغم من اندهاشه في بادئ الأمر، كما لاقت هذه الفكرة مستخدمي تويتر بهذه الفكرة المبتكرة بينما اعترض البعض على هذا الاختيار الـ غير الصحي.