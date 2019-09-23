ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

التوفير حلو بردو.. فتاة تقدم أكياس مكرونة سريعة التحضير لضيوف حفل زفافها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
صورة العروس
صورة العروس
آية جمعة
قررت فتاة ماليزية في الـ22 من عمرها تقديم أكياس من المكرونة سريعة التحضير كهدية لـ ضيوفها خلال حفل زفافها المقرر في 28 سبتمبر الجاري.

واختارت العروس "ناجحة زماني" هي وخطيبها "أمل عفيف عمر" من مدينة ريبمو بولاية نجري سيمبلين أن توزع عبوات المكرونة سريعة التحضير "النودلز" كهدايا لضيوفها أثناء توديعهم كاختيار غير مكلف.


ووفقا لصحيفة "مالاي ميل" الماليزية، تفهم والدا الفتاة الماليزية الفكرة وتحمسا لها حتى أنهما قررا شراء صناديق عبوات النودلز من متجر البيع بالجملة.

واوضحت الصحيفة أنه خطيبها لم يعارض الفكرة بالرغم من اندهاشه في بادئ الأمر، كما لاقت هذه الفكرة مستخدمي تويتر بهذه الفكرة المبتكرة بينما اعترض البعض على هذا الاختيار الـ غير الصحي.
التوفير حلو بردو.. فتاة تقدم أكياس مكرونة سريعة التحضير لضيوف حفل زفافها

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على أجر من حافظ على صلاة الفجر

سولشاير يرد على مطالبة جوزيه مورينيو برحيله عن مانشستر يونايتد

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

لمرضى القلب.. 6 أغذية ضرورية للشفاء والملح خطر .. فيديو

تركي آل الشيخ: نادِ إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب خساية .. بشرى تسخر من فستانها فى الجونة .. صور

واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية