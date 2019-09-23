وفد من الحجر الزراعي الصيني يصل مصر لتفقد مزارع الرمان

وصل وفد من خبراء الحجر الزراعي الصيني إلى مصر لتفقد مزارع ومحطات لتعبئة الرمان المصري؛ للتأكد من الإجراءات الرقابية التي تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان وتوافقها مع اشتراطات الجانب الصيني كخطوة تمهيدية للسماح بتصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية.



وسيقوم الوفد خلال هذه الزيارة التى تمتد لمدة ستة أيام بتفقد عدد من المزارع المنتجة للرمان المصري وكذلك عدد من محطات التعبئة.



وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري تمكن المجلس فتح السوق الصيني أمام الموالح المصرية عام ۲۰۰٦ وبلغت صادرات مصر من الموالح الموسم المنتهي ما يفوق 200 ألف طن بقيمة 100 مليون دولار وأمام العنب المصري.



وعام ۲۰۱۷، بلغت صادرات القطاع ما يقرب من 700 طن بقيمة تزيد عن 5.1 مليون دولار وأمام التمور المصرية في الشهر الماضي.



وسيتم عقب الانتهاء من ملف الرمان استكمال وتكثيف المفاوضات مع الجانب الصيني للسماح بنفاذ باقي المحاصيل المصرية إلى السوق الصيني وعلى رأسها البطاطس والبصل.

