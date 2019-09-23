تراجع حالات الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن في جنوب أفريقيا

كشفت تقارير رسمية عن تراجع حالات الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن فى جنوب أفريقيا خلال العام الحالى.



وقالت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا باربرا كريسي إنه في الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو، تم تسجيل 318 حالة قتل لحيوان وحيد القرن من أجل الحصول على قرونه، مقابل 386 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وفى الوقت نفسه، أعلن الصندوق العالمي للحياة البرية - الذي ساعد في إطلاق اليوم العالمي لوحيد القرن في بيان رسمى - أنه رغم ذلك، لا يزال المعدل الإجمالي للصيد الجائر للحيوان "يمثل خطرا على مستقبل وحيد القرن على مستوى العالم".



يذكر أنه لا يتبقى سوى حوالي 25 ألفا من وحيد القرن، الأسود والأبيض في أفريقيا.



وتتعرض هذه الحيوانات للقتل من أجل الاستيلاء على قرونها، التي يُعتقد أن لها فوائد طبية، كما تستخدم كمنشط جنسي، خاصة في آسيا.