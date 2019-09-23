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منوعات

إحباط محاولة تهريب 6 آلاف جهاز تفجير في إندونيسيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
أحبطت الشرطة الإندونيسية محاولة تهريب حوالي 6 آلاف جهاز تفجير من سولاويسي الجنوبية عبر ميناء نوسانتارا، وألقت القبض على 3 أشخاص خلال العملية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن الأشخاص المقبوض عليهم من قرى إندونيسية وتتراوح أعمارهم من 39 - 59 عاما، قد خبأوا صواعق التفجير تحت عبوات الحليب في 6 أجولة مختلفة.
وتحقق الشرطة لمعرفة الجهة التي كانت سترسل لها أجهزة التفجير والغرض من ورائها.

وقال المسؤولون إنه ربما يوجه للرجال الثلاثة اتهامات في ظل قانون الطوارئ لعام 1951 بشأن حيازة أسلحة نارية غير مرخصة وأقصى عقوبة لها الإعدام.

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