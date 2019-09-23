بث مباشر لـ مباراة شبيبة الساورة أمام الشباب السعودي في البطولة العربية

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بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية



يبدأ فريق الشباب السعودي مشواره في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،عندما يواجه فريق شبيبة الساورة الجزائري، في المباراة التي يحتضنها ملعب 20 أغسطس في الجزائر، في ذهاب الدور 32 للمسابقة.



بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية



ويسعى فريق الشباب لإعادة أمجاده العربية حيث إنه أحد أبرز الفرق التي شاركت في البطولات العربية حيث سبق أن حقق لقب دوري أبطال العرب مرتين عامي 92، 99



بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية



ويطمح فريق الشباب أن تكون البطولة العربية فرصة لعودة انتصارات الفريق التي فقدها في آخر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية



يحتل فريق شبيبة الساورة المركز الـ 11 في الدوري الجزائري برصيد 4 نقاط