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رياضة

بث مباشر لـ مباراة شبيبة الساورة أمام الشباب السعودي في البطولة العربية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
فريق الشباب
فريق الشباب
ياسمين تيسير
يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة الشباب شبيبة الساورة ، في البطولة العربية حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداث مثيرة بين الشباب شبيبة الساورة، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الشباب شبيبة الساورة بث مباشر في البطولة العربية عبر الرابط المرفق في الخبر.

بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية

يبدأ فريق الشباب السعودي مشواره في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،عندما يواجه فريق شبيبة الساورة الجزائري، في المباراة التي يحتضنها ملعب 20 أغسطس في الجزائر، في ذهاب الدور 32 للمسابقة.

بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية

ويسعى فريق الشباب لإعادة أمجاده العربية حيث إنه أحد أبرز الفرق التي شاركت في البطولات العربية حيث سبق أن حقق لقب دوري أبطال العرب مرتين عامي 92، 99

بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية

ويطمح فريق الشباب أن تكون البطولة العربية فرصة لعودة انتصارات الفريق التي فقدها في آخر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بث مباشر لـ مباراة الشباب السعودي و شبيبة الساورة في البطولة العربية

يحتل فريق شبيبة الساورة المركز الـ 11 في الدوري الجزائري برصيد 4 نقاط

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