ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجآت بجدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الخامسة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
على صالح

تبدأ منافسات مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، الخميس المقبل 26 سبتمبر، وتستمر المواجهات يومي الجمعة والسبت 27 و28

ونتهت الجولة الرابعة بتصدر الهلال لجدول المسابقة، بعد أن حصد 10 نقاط من المباريات الأربعة التي خاضها

وفي المركز الثاني يحل الفيصلي برصيد 8 نقاط، بينما يتراجع حامل اللقب النصر إلي المركز الخامس برصيد 7 نقاط

ويعتبر الدوري السعودي هو ثاني أغلى مسابقة كرة قدم في قارة أسيا؛ حيث تقدر القيمة السوقية بنحو 473,70 مليون يورو

ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولًا على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفًا 13 مره.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إفلاس توماس كوك يتسبب في كارثة كبرى لـ تركيا

تركي آل الشيخ: نادِ إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

تخسيس دون رياضة باستخدام هذه الطريقة

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تعرف على راتب حسام البدرى الشهرى فى منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب خساية .. بشرى تسخر من فستانها فى الجونة .. صور

واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية