مفاجآت بجدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الخامسة



تبدأ منافسات مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، الخميس المقبل 26 سبتمبر، وتستمر المواجهات يومي الجمعة والسبت 27 و28



ونتهت الجولة الرابعة بتصدر الهلال لجدول المسابقة، بعد أن حصد 10 نقاط من المباريات الأربعة التي خاضها



وفي المركز الثاني يحل الفيصلي برصيد 8 نقاط، بينما يتراجع حامل اللقب النصر إلي المركز الخامس برصيد 7 نقاط



ويعتبر الدوري السعودي هو ثاني أغلى مسابقة كرة قدم في قارة أسيا؛ حيث تقدر القيمة السوقية بنحو 473,70 مليون يورو



ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولًا على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفًا 13 مره.