اختفت فى 2008..قصة الشاب الذي ظل يبحث عن والدته 12 عاما..فيديو

قال صبرى شحاتة، " شخص ظل يبحث عن والدته لمدة 12 عاما"، إن والدته اختفت بعد عدة ضغوط نفسية تعرضت لها، لافتًا إلى أنه بعد وفاة والدها التى كانت تعيش معه بعد طلاقها تعرضت لأزمة نفسية مما أثر عليها وجعلها تخرج من المنزل بلا عودة.



وأضاف صبرى شحاتة، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" بفضائية " ten"، أن والدته اختفت فى عام 2008م، مشيرًا إلى أنه فوجئ خلال عمله باتصال تيلفونى يبلغه باختفاء والدته، موضحًا أنه ظل يبحث عنها كثيرًا فى كل مكان.



وتابع صبرى شحاتة، أنه بدأ رحلة البحث بصورة بطاقتها فى الأسواق والمساجد والأماكن المجاورة بمنطقة الصعيد، وبعد ذلك طبع صورتها ووزعها فى كل مكان مرفقة برقم تيلفونه.



وأردف صبرى شحاتة، أنه لجأ لمواقع التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا بحثًا عن والدته، متمنيًا أن يجدها وان يردها الله له مرة أخرى.

