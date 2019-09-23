علي عيسى: نسعى لإزالة معوقات الاستثمار بالشراكة مع الحكومة



مضيفا ،أننا والحكومة في خندق واحد، موضحا أن الاجتماعات النوعية التي تقوم بها اللجان بجمعية رجال الاعمال في قطاعات صناعية مختلفة تم عرضها علي الحكومة ونعلم أنها قادرة علي إزالتها بالتعاون مع القطاع الخاص



وأشار عيسي علي هامش فاعليات مؤتمر " مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنطمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم الاثنين ، أن قطاع الأعمال المجتمعين اليوم تحركهم الدوافع الوطنية الخاصة.أن شراكة الجمعيات الثلاث في دعم الملتقي الاقتصادي والمؤتمر، والذي يستهدف دعم البناء والاقتصاد بمصر، في ظل مسيرة تحديات ونجاحات بشهادة مؤسسات التقييم الدولية.



وأضاف عيسي، أن رغم إختلاف الرؤي نتفق جميعًا علي دعم الاقتصاد، واللقاء يستهدف الشفافية لإيجاد رؤية لمستقبل الاستثمار ودفع مسيرة التنمية محلياُ ودولية، مؤكدًا علي وجود تحديات كثيرة تواجه القطاع الخاص، ونسعي بالتعاون مع الحكومة لإزالتها من خلال تواجد ممثلي الجمعيات الثلاثة والذين يمثلون النسبة الأكبر بالقطاع الخاص.



قال علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في حاجة لنا ونحن معها وداعمون لها وجاهزون لخلق فرص العمل ودعم كافة مناحي الاقتصاد، ونحن مع الدولة المصرية في فرض الاستقرار بمصر من أجل الاقتصاد .