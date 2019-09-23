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اقتصاد

الصناعة: الانتهاء من برنامج رد الأعباء الخاص بالصادرات المصرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال وزير التجارة والصناعة، إن اللقاء يعزز سبل دعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الصناعة هي المحرك الرئيسي وجزء لا يتجزا من الإستراتجية الخاصة بالتنمية الشاملة، مؤكدًا أن الحكومة والقطاع الخاص متداخلان ويعملان بصورة قوية منذ سنوات.

وأكد الوزير علي هامش فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنطمة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم الاثنين، أن هناك محاولات كثيرة لفتح قنوات الاتصال وانعكاس طلبات ورغبات القطاع الخاص من خلال تمثيل القطاع الخاص في الوزرات وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى التحاور مع جميع الشعب والغرف الصناعية والتي تستهدف دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة الانتهاء من برنامج رد الأعباء الخاص بالصادرات المصرية، ورغم تعطل البرنامج لسنوات إلا أننا وصلنا لأفضل الحلول، مشيرًا إلى أن من وضع البرنامج هم رجال الأعمال والمصدريين، بهدف دعم خطة مصر 2030 والتي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوسيع التعميق المحلي، بهدف الوصول لـ 30 مليار دولار صادرات.

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