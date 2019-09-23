ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن حفني يرفض الانضمام إلى أندية دوري القسم الثاني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
ايمن حفني
ايمن حفني
عبدالله هشام
تلقي أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة عدة عروض من أندية القسم الثاني وذلك بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي الموسم الحالي 2019-2020.

ودخلت عدة أندية في صراع للحصول على أيمن حفني مثل الترسانة وبلدية المحلة إلا اللاعب رفض خوض منافسات دوري القسم الثاني مفضلا البقاء في المقاصة حتى المشاركة في شهر يناير أو الخروج للخليج.

وتقدم مسؤولو فريق مصر المقاصة بالتماس لقيد اللاعب في القائمة وحسب تصريحات المسؤولين فإنه خلال أيام قليلة سيتم خروج قرار في ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة يخوض ثاني منافسات بطولة الدوري المصري أمام الزمالك ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب الأهلي السابق يقترب من الانضمام لـ أسوان في الممتاز

بلدية المحلة يخوض 4 وديات استعدادا للقسم الثاني

الترسانة يواجه الإنتاج الحربى وديا.. اليوم

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

الخليج سلاح أيمن حفني نجم الزمالك السابق للهروب من دورى المظاليم

ترشيحاتنا

تركي آل شيخ يبحث عن هذا الطفل السعودي.. شاهد

إقالة كوبر من تدريب منتخب أوزبكستان

الإفتاء تحذر من قطع الصلة والبر مع 4 أقارب مهما كان السبب

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

إفلاس توماس كوك يتسبب في كارثة كبرى لـ تركيا

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب خساية .. بشرى تسخر من فستانها فى الجونة .. صور

واقعة لا تتكرر.. قنفذ يتسبب في تأخر إقلاع طائرة ركاب

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية