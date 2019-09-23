أيمن حفني يرفض الانضمام إلى أندية دوري القسم الثاني

تلقي أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة عدة عروض من أندية القسم الثاني وذلك بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي الموسم الحالي 2019-2020.



ودخلت عدة أندية في صراع للحصول على أيمن حفني مثل الترسانة وبلدية المحلة إلا اللاعب رفض خوض منافسات دوري القسم الثاني مفضلا البقاء في المقاصة حتى المشاركة في شهر يناير أو الخروج للخليج.



وتقدم مسؤولو فريق مصر المقاصة بالتماس لقيد اللاعب في القائمة وحسب تصريحات المسؤولين فإنه خلال أيام قليلة سيتم خروج قرار في ذلك الأمر.



جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة يخوض ثاني منافسات بطولة الدوري المصري أمام الزمالك ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.