السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ 89.. ترحيب أممي بعرض الحوثيين وقف الهجمات على المملكة.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان باليوم الوطني

ناصر صباح الأحمد: أقصى درجات الاستعداد واليقظة وحماية حدود الكويت وأجوائها

بومبيو: مهمتنا «تفادي الحرب» وترامب سيتحرك ما لم ترتدع إيران

الأمير يستقبل الرئيس العراقي بمقر إقامته في أمريكا

روحاني: «مبادرة هرمز» ستدعو لتحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة

بريطانيا: إيران مسؤولة عن هجمات أرامكو بالسعودية

الشرطة لبريطانية تعثر على طرد مشبوه قرب مطار مانشيستر



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الوطن تهنئة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث بعث إليه برقية اعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما يشهده البلد الشقيق من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الاقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية الشقيقة واصبحت محل اعتزاز الجميع منتهزا سموه حفظه الله هذه المناسبة للتأكيد على عمق اواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.



أشارت صحيفة الأنباء إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حرص الجيش الكويتي بكل قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لأقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار باتخاذ جميع التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.



جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ ناصر الصباح خلال اجتماعه في قصر السيف بمجلس الدفاع العسكري نقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.



وذكرت صحيفة القبس الالكتروني أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل ظهر اليوم اخاه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وذلك في مقر إقامة الأمير بالولايات المتحدة الأمريكية.



هذا وقد اطمأن رئيس جمهورية العراق الشقيق على صحة اخيه امير البلاد وعلى نتائج الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.



وقالت صحيفة الراي إن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند 334ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاحد.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 379ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 306ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



عربيا وإقليميا، سلطت صحيفة الوطن الضوء على احتفالات المملكة العربية السعودية اليوم بالذكرى الـ 89 لليوم الوطني وذكرى تأسيسه العظيمة على يد موحد البلاد الملك عبدالعزيز، وسط مشاركة مجتمعية وحكومية واسعة.



وأتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين مدينة الرياض بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية، استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ89.



وركزت صحيفة القبس أعلان مصر والأردن والعراق تضامنها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية.



وأكدت الدول الثلاث، أن الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج من مكونات الأمن القومي العربي. وطالب قادة الدول الثلاث بضرورة القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو إعلاميا أو ماليا.



أبرزت صحيفة الوطن ترحيب الأمم المتحدة بعرض الحوثيين اليمنيين وقف الهجمات على الأراضي السعودية في إطار مبادرة سلام.



ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة التي أعلنها الحوثيون بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد السعودية.



واعتبر بيان صادر عن غريفيث أن المقترح ينقل "رسالة قوية عن رغبة في إنهاء الحرب".



قالت صحيفة الجريدة إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هدفها «الردع والدفاع».



وقال بومبيو في تصريحات لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» أمس إن المهمة المتعلقة بإيران هي «تفادي الحرب»، مشددا على أنه على ثقة من أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.



وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الوطن إلى تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن ما أسماها "مبادرة هرمز" الإيرانية ستدعو لتحقيق سلام في المنطقة بمشاركة دولها، مؤكدًا أنها مبادرة للسلام تدعو إلى تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة.



كان روحاني أعلن، الأحد، أن بلاده ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج، مشيرًا، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إلى أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، بحسب تعبيره.



دوليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن الشرطة البريطانية قد اوقفت رجل مشتبه فيه بعد العثور على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر.



وكانت ذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق من اليوم، إن خبراء مفرقعات في طريقهم للتعامل مع طرد مريب في مطار مانشستر



ولفتت صحيفة الوطن إلى اجتماع كبار المسؤولين في "توماس كوك" البريطانية للرحلات مع المقرضين والدائنين، الأحد، لتحديد ما إذا كان يمكن لأقدم شركة سفر في العالم الاستمرار حتى يوم غد الاثنين، أم أنها ستنهار لتتسبب في حالة من الفوضى تمتد لأنحاء متفرقة من العالم.



وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران وسفنا سياحية، وهناك أكثر من 600 ألف عميل لها يمضون العطلات حاليا مما يعني أن الحكومات وشركات التأمين ستضطر للتدخل، وإعادتهم لبلادهم إذا أفلست الشركة.



وأشارت صحيفة القبس إلى تأكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين أن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك « نعتقد أن من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا.



وقالت صحيفة الراي إن معرض «توت عنخ آمون: كنز الفرعون» الذي أغلق أبوابه مساء أمس الأحد في باريس، أصبح المعرض الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.



وفي خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع.



ومن بين القطع 60 واحدة عرضت للمرة الأولى خارج مصر، حسبما أفاد القائمون على هذا الحدث في بيان.