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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إعادة تشغيل مطار الداخلة فى 2020

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  إن المحافظة وضعت خطة لإعادة تأهيل وتشغيل مطار مركز الداخلة خلال العام القادم.

وأشار الى أن المحافظة أولت حركة السفر والنقل الجوى اهتماما خاصا، وذلك في إطار حرص المحافظة على جذب مزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية وتوفير الخدمات لأبناء مركز الداخلة، مشيرا الى أن خطوط الطيران تعتبر أحد دعائم تشجيع المستثمرين لزيارة المحافظة وتسهل وتوفر الفترة الزمنية التي تستغرقها الرحلات البرية.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير مطار واحة الداخلة والذي توقف من سنوات لأسباب عدة ستشمل صيانة مهبط الطيران وتأهيل جميع المنشآت وأسوار المطار بالكامل.

وتمتلك محافظة الوادي الجديد ثلاثة مطارات احدهم بمدينة الخارجة والذي يستقبل رحلتين أسبوعيا ومطار الداخلة ومتوقف منذ عدة سنوات بالإضافة إلى مطار صغير بمنطقة شرق العوينات لخدمة هذه المنطقة الاستثمارية.

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