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أخبار البلد

بلوم للاستشارات: مصر الأولى في القارة الأفريقية فى مجال الترويج لمقصد سياحي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
نشرت Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) " Country Branding" في تقريرها الأخير الذي صدر سبتمبر الجاري أن مصر جاءت فى موقع الصدارة في التصنيف على مستوى أفريقيا حيث احتلت المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وجاء في التقرير "يعتبر ما قامت به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن قدوة يحتذى بها الدول في قارات أخرى خاصة لقدرة مصر على الصمود وتغير الصورة الذهنية عن مقاصدها السياحية".
 
وأشار التقرير إلى أن مصر أظهرت أداءً متميزًا في عدد من الملفات الخاصة بالسياحة ومنها التميز في الطلب الرقمي على المقصد المصري، أو عمليات البحث علي الإنترنت والتي تقوم بقياس إجمالي حجم البحث عبر الإنترنت عن السياحة والأنشطة المتعلقة بها والمعالم السياحية بالمقصد، وقد تم هذا من خلال تحليل ٢٦ مليون كلمة بحث رئيسية بتسع لغات.
 
كما حصلت مصر وفقا للتقرير ممثلة فى وزارة السياحة المصرية على تقييم (AAA) في استراتيجية الترويج للعلامة التجارية لجمهورية مصر العربية ومقاصدها السياحية والذى يعتبر أعلى درجات التصنيف.

وضمت العوامل التي أدت إلى حصول مصر على هذا المركز المتقدم تحسين العائدات والمتحصلات من السياحة والتواجد والحضور على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.
 
وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي في جميع المتغيرات أتاح لمصر التقدم بمركزين في التصنيف العالمي لتصبح على مقربة من أفضل 25 دولة على مستوى العالم مما يجعلها أفضل دولة أفريقية في في مستوى الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن “Bloom Consulting” الشريك لمنتدي الاقتصاد العالمي يقوم بتحليل وتقييم الأداء الخاص بالعلامة التجارية ل ١٩٨ دولة على مستوى العالم.

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