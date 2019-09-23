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رياضة

تعرف على التشكيلة المثالية للجولة السادسة بالدوري الإنجليزي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
القسم الرياضي
نشرت صحيفة آس الإسبانية، التشكيلة المثالية بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين.

وشهدت الجولة السادسة تحقيق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على واتفورد بنتيجته ثمانية أهداف دون رد، بينما فاز ليفربول المتصدر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وتفادى آرسنال الهزيمة أمام أستون فيلا بالفوز 3-2، في حين خسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية نظيفة، وتغلب ليستر سيتي على توتنهام بهدفين لهدف.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من البريميرليج:.

حراسة المرمى: آرون رامزديل (بورنموث).

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي) – جويل ماتيب (ليفربول) – كاجلار سويونكو (ليستر سيتي) – آرون كريسويل (وست هام يونايتد).

خط الوسط: نيجولو كانتي (تشيلسي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – هاري كين (توتنهام) – كريس وود (بيرنلي).

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