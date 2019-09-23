

الأهلي حامل لقب الدوري يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له .



بث مباشر .. مباراة سموحة والاهلي في الدوري المصري



وقرر الجهاز الفني للاهلي بقيادة رينيه فايلر استمرار الفريق في معسكر ببرج العرب بعد مباراة السوبر التي أقيمت الجمعة الماضية وعدم العودة للقاهرة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة سموحة المقرر لها مساء الاثنين.











يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.ويقدم لكم موقع صدى البلد بثا مباشرا لـ مباراة سموحة والاهلي في الدوري المصري.يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ 42 في تاريخه.