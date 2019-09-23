ترجعيلنا سالمة .. أحلام تحتفل بعيد ميلاد فجر السعيد

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلاد صديقتها الإعلامية فجر السعيد، معبرة عن حبها الشديد لها.



ونشرت أحلام صورة لـ فجر السعيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت عليها: "جعل كل ايامك ابتسامه وحب ونجاح وصحه جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامة ولا يحرمني منك يا قطعه من القلب والروح".



وأضافت: "فجوووور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامچ وسنينچ طويله ولا يحرمني منط وترجعين لنا سالمه واسوي لك حفله عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي".



وطمأنت الإعلامية فجر السعيد محبيها على صحتها، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة بعد إجرائها عملية في القلب.