نائب محافظ البحر الأحمر تشدد على المساهمة المجتمعية فى مدارس الغردقة

قامت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم الأساسي بمدينة الغردقة، للاطمئنان علي مدي سير العمل بها وأيضًا للاطمئنان علي مدى جاهزية بعض المدارس الجديدة التى تم افتتاحها هذا العام، لاستقبال بعض الطلاب خلال هذا العام.



وتفقدت يسرا عطية مدرسة الحرية الجديدة لرياض الأطفال بمنطقة مبارك 8 خلف النساجون الشرقيون، للاطمئنان علي توصيل كافة المرافق اللازمة للمدرسة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.



كما وجهت نائب المحافظ، نسيم رزق الله وكيل مجلس الأمناء بالبحر الأحمر بضرورة المساهمة المجتمعية بالمدارس، حيث طالبته بعمل نجيل صناعي وحديقة خاصة للأطفال ووسائل ترفيهية.



وعلي هامش هذه الجولة قامت الدكتورة يسرا بتفقد مدرسة الكوثر الجديدة للتعليم الأساسي للاطمئنان علي مدى توصيل كافة المرافق الأساسية للمدرسة من كهرباء ومياه وصرف صحي وأيضًا الأثاث المدرسي، حتي تكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع اكتمال التحويلات هذا العام.



وأشارت عطية إلى أنه جار استقبال تحويلات الطلاب إلي مدرسة الكوثر الجديدة للتعليم الأساسي وعمل حصر لجميع الأعداد التي سيتم تحويلها، مؤكدة أن المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ بدءًا من الأسبوع القادم، كما تفقدت أيضًا مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي للاطمئنان علي سير العمل بها.



رافق الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اللواء واصف عدلي رئيس حي جنوب الغردقة، الأستاذ محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وعدد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.