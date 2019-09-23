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محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر: الأمن القومي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس السيسي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:57 م
نائب محافظ البحر
نائب محافظ البحر الأحمر: الأمن القومي يشغل حيزا كبيرا
إبراهيم جادالله
شهدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح الاثنين، ندوة عن " المشروعات القومية العملاقة من منظور الأمن القومى المصرى " وذلك ضمن فعاليات برنامج أهل مصر لتوعية شباب مدن الجنوب.

وقالت نائب المحافظ إن مفهوم الأمن القومى شغل حيزا كبيرا من اهتمام الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكافة أبعاده فى ظل التحديات التى تواجه الدولة داخليا وخارجيا، ورغم صعوبة الأوضاع التى مر بها الاقتصاد المصرى إلا أن هذه الفترة شهد هذا المفهوم أبعادا أخرى على مستوى الأمن المائى والغذائى وأمن الطاقة من خلال المشروعات القومية التى تنشئها الدولة حاليا، باعتبار أن هذا تأمين هذه العناصر لا تقل أهمية عن الأمن القومى الاستراتيجي، بل تصب فى مصلحته بما يوفر استقلالية القرار المصرى.

وتأتي فعاليات هذه الندوة فى إطار اهتمام الدولة بأبناء المحافظات الحدودية والذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم استقبال عدد كبير من شباب مدن الجنوب " حلايب - شلاتين- ابو رماد " بمدينة الغردقة وذلك للقيام بعمل جولات بالمعالم السياحية بالمدينة وذلك للتعرف علي هذه المعالم ، كما يشمل البرنامج العديد من المحاضرات والندوات التدريبية، والزيارات السياحية والترفيهية.

كما قام الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة العريش بشرح الندوة والتى تأتى تحت عنوان " التحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى " مشيرا إلى كم المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مدن الجنوب بالفترة الماضية، موضحا ضرورة الرد على الشائعات المغرضة التى يروجها أعداء الوطن.

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