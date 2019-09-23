المصرية اللبنانية: المشروعات القومية غيرت خريطة مصر

أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن ما حققته مصر من معدلات مرتفعة في النمو جعلتها الثالثة بين دول العالم النامية خلال الأربع سنوات الأخيرة، مما يعد إنجازا يجب توثيقه للتعريف بكمية التحديات والعقبات التي تجاوزتها مصر قيادة وشعبا وحكومة من أجل الوصول إلى وضع اقتصادي أفضل بكثير من الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة العربية منذ سنوات وإلى اليوم.



قال محمد الحوت: لا نعرف متي ينتهي الوضع الصعب الذى تمر به البلاد العربية خاصة في ظل الصراعات الملتهبة في العديد من الدول العربية ومن بينها اليمن والعراق وسوريا وليبيا بخلاف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.



وأكد الحوت أن المشروعات القومية الكبري من مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمية ومنطقة المثلث الذهبي وشبكة الطرق وقناة السويس ومشروعات الكهرباء ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها كلها مشروعات غيرت بكل أمانة وصدق خريطة مصر.



وتساءل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ماذا لو لم تبدأ الدولة بهذه المشروعات، وكيف انتعشت قطاعات الإنشاءات والمقاولات بعد تدشين هذه المشروعات، وكيف أثرت هذه النوعية من المشروعات الكبري على تنمية أعمال الشركات المصرية والعربية والأجنبية العاملة في مصر والتى شاركت فى تنفيذ تلك المشروعات، وكم من فرص عمل وفرتها المشروعات الجديدة للشباب وفتحت أبواب الرزق لهم؟



أضاف الحوت أن الإجابة على تلك التساؤلات المشروعة تعكسها النتائج التى تحققت علي مستوي النمو والمؤشرات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية بأن مصر علي الطريق الصحيح.



وأكد الحوت أنه من الإنصاف الاعتراف بأن الصورة ليست وردية ومازلنا نواجه العديد من التحديات ولكن مصر قادرة علي تجاوزها بالحفاظ علي الأمن والاستقرار من أجل مستقبل أفضل بإذن الله.



وأكد الحوت ضرورة استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من أجل الحفاظ علي ما تحقق وعمل طفرة نوعية تحقق التنمية الشاملة المستدامة والشعب المصري الكريم.