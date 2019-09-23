القرية على شفا كارثة.. باحثة أثرية تكشف مفاجآت عن دير العذراء جبل الطير بالمنيا

تعد قرية جبل الطير من أشهر قري محافظة المنيا، حيث أنها من المزارات المهمة التي مرت عليها العائلة المقدسة في رحلتها إلي مصر، وهو ما حرصت كريستينا عادل الباحثة المتخصصة في التراث والآثار القبطية والمهتمة بتوثيق مسار العائلة المقدسة، والتي أجرت بحثا مهما حول القرية توصلت عبره إلي عدة نتائج مهمة ضمنتها في كتابها "حماية التراث والتنمية المستدامة في قرية دير جبل الطير"، حيث كشفت لصدي البلد أبرز هذه النتائج.



وقالت كريستينا لصدي البلد إنها بدأت بحثها منذ 2012 حتى الآن، وتوصلت إلي نتائج علي رأسها وجود صدع طولي في الصخرة القائمة عليها قرية دير جبل الطير، وهو يحتاج إلى الترميم في أسرع وقت لأنه قد يُعرّض الصخرة للإنهيار، كذلك هناك خلط واضح بين قرية دير جبل الطير "موضوع دراستها" وقرية جبل الطير التي تَبعُد عنها 7 أمتار تقريبًا، ويتضّح هذا اللَبس في الكتب والتقارير الخاصة بديوان عام محافظة المنيا ووزارة الثقافة، فيطلقون قرية دير جبل الطير على إنها تسمي قرية جبل الطير، دون أي إشارة في أي كتاب من الكتب في حدود علمي على أنهما قريتين مختلفتين تمامًا.



وطبقا للنتائج، فإن وفاة الملكة هيلانة في عام 327م بالتحديد في يوم 9 بشنس؛ مما يؤكد عدم بناء الكنيسة في عهدها، وذلك على عكس معظم المراجع التي أكدَّت بناء الكنيسة في عهد الملكة هيلانة، وكذلك على عكس ما كُتِبَ على لوحة من المزايكو بأعلي الباب الغربي للكنيسة بأن قامت الملكة هيلانة ببناء الكنيسة عام 328م، وأيضًا ما يثبت ذلك وجود مخطوطات أثرية تثبت خطأ إنتساب بناء الكنيسة للملكة هيلانة في 328م، بناءً على عظة البابا تيموثاوس الثاني تسمى ميمر كنيسة الصخرة، وبالتالي تستنج الدراسة وجود خطأ في اللافتة الموجودة على الباب الغربي، واللوحة الإرشادية بالكنيسة الأثرية والمعلومات المتداولة بأن الملكة هيلانة قامت ببنائها.



وقالت الباحثة في نتائجها إن بعض السكان المحليين هم الذين يتسببون في تخريب وتدمير بيئتهم؛ ومن ثمَّ ستكون من الأولويات التعامُل بشكل أساسي مع المجتمع المحلي ووضعه في أساسيات تنمية المنطقة؛ فلا بد لنا الآن أن نبدأ من الصفر مع أُناس أصبح التعليم بالنسبة لهم ولأبناءهم تحصيل حاصل؛ ولنبدأ مع الفئة الأُخرى (التي تبجل التعليم وتهتم به) من هذه النقطة ليتحقق الحلم وليتعزز طموح القوة الاجتماعية المتقدمة المتفتحة التي قطعت على صعيد الوعى خطوات هامة؛ من الظلم أن نتجاهلها.



وكشفت عن عدم وجود خطة استثمارية واضحة المعالم عن برامج المشروعات السياحية المطلوب تنفيذها في قرية دير جبل الطير عن طريق القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بالنشاط السياحي أو النشاط الفندقي، وإن وُجِدت بعض الجهود والاجتماعات والأفكار لكنها لازالت غير منظمة ومُمنهجَّة لصالح المجتمع المحلي بالدير.



وتوصلت الباحثة إلي أن آخر تجديد تم بالكنيسة الأثرية بعد إدخال الكهرباء للقرية بعام أى 1987م تقريبًا؛ حيث تم طلاء الكنيسة بالجير الأبيض لأنها كانت مغطاة بالسواد بسبب لمبات الجاز التي كانت مستخدمه من قبل؛ مما تسبب في طمس معالم الفريسكات والنقوش التي كانت بجدرانها؛ وإنما كل ما تبقى ويمكن للزائر رؤيته هو إحدى الفريسكات بالجدار والمفقود معظمها وبعض الكلمات القبطية أعلى الأعمدة الصخرية بالكنيسة، التجديد التالي للكنيسة كان عام 1938 أدَّى إلى العديد من الآثار السلبية بالكنيسة.



وهذه السلبيات هي إدخال البناء على صحن الكنيسة الصخري؛ ببناء عمودين أمام الهيكل وتعلية خورس الشمامسة بأربع درجات، وبناء الدور الثاني للكنيسة، وبناء قبة ومنارة للكنيسة والذي يُعَّد بمثابة دور ثالث،وطلاء الحوائط بالجير الأبيض وبالتالي أزال جميع الفريسكات و النقوش المكتوبة على الجدران إلا جزء موجود على الجدار الجنوبي، وفيه إحدى الفريسكات المتبقية،ووضع لافتة من المزايكو كشاهد على تجديد الكنيسة في عهد صاحب النيافة الأنبا ساويرس؛ وقد ثَبت بدراسة المخطوطات عدم صحة بعض البيانات بها،وغلق الباب الشمالي وبالتالي غلق الجزء الخلفي له.



وكشفت الباحثة أن هناك إستراتيجية للتنمية قامت بإعدادها إدارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا، إلا أنه توجد عدة أسباب أدَّت إلى تأجيل تنفيذ خطة التنمية السياحية فترة أو تأجيلها؛ ثم تغييرها إلى حد كبير، مما ترتب عليه عدم تنفيذ قرار الترميم للكنيسة والقبة والمنارة رغم صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للاثار مايو 2009، وعدم إرسال لجنة معاينة لمعاينة الصخرة القائمة عليها القرية وترميمها، وعدم الإهتمام بعمل شبكات صرف صحي للمنطقة منذ صدور القرار في 2004 حتى 2018 على الرغم من إنها منطقة تحوى أثر هام، وتدهور المظهر العام للمنطقة، وتدهور مستوى التعليم بالقرية نتيجة عدم تسليط الضوء عليها وغياب المراقبة وعدم الاهتمام بالإستدامة التي أهم ما بها تعليم ورفاهية الانسان.



كما توصلت الباحثة إلي عدد من النتائج منها عدم حسم قضايا عِدة تخص تاريخ الدير وأهله، منها أنه لم يتم تحديد مكان الصخرة المطبوع عليها الكف،ولا توجد دراسة تُجزم مجيء الملكة هيلانة إلى أرض مصر، ولكن قد يكون تم في عهدها إفتتاح كنائس على أرض مصر في عهدها، وهي مسألة تحتاج الكثير من البحث والدراسة.



كذلك لم يتم حتى الآن إثبات صحة إذا كانت كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير جبل الطير مقامة على مدافن فرعونية أو رومانية من عدمه، وأن الأشكال التي كانت موجودة على حامل الأيقونات – ثم تم جمعها من الناس ووضعها على الباب الغربي حاليًا- هى رموز قبطية قديمة تستخدم في كل الكنائس منذ نشأتها وحتى الآن، وهى لا يصح إستغلال وجودها للتدليل على أن الكنيسة كانت مقامة على مقابر رومانية أو فرعونية.وهذا دليل غير قاطع على ذلك.