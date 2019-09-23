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رياضة

محمد صلاح خارج المشهد.. كل ما تريد معرفته عن جوائز الأفضل 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:28 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مساء اليوم بملعب سان سيرو في ميلانو بإيطاليا، حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لكرة القدم لعام 2019 .

ويدخل الثلاثى "البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول" فى منافسة قوية على جائزة أفضل لاعب فى العالم.

وخرج محمد صلاح من القائمة النهائية الخاصة بأفضل لاعب فى العالم رغم ما قدمه من موسم مميز مع ليفربول .

ويتنافس الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، على جائزة أفضل مدرب في العالم 2019.

وفى جائزة أفضل حارس في العالم 2019، يتنافس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

وحول جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم يتواجد كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وخوان فيرناندو كوينتيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، ودانيل زوري مهاجم ديبريسين.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة في العالم، الثلاثي: "لوسي برونز (أولمبيك ليون)، وأليكس مورجان (أورلاندو برايد)، وميجان رابينوي (ريجين) وفى أفضل حارسة مرمى كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)، وهيدفينج ليندال (تشيلسي – فولفسبورج)، وساري فان فينيندال (أرسنال – أتلتيكو مدريد)" وفى أفضل مدرب سيدات: "جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي، وفيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي، وسارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي".

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