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توك شو

احنا معاك ومشينا وراك.. رسالة أبناء المنوفية للرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهي عمرو
قامت مجموعة من شباب محافظة المنوفية، بترديد هتافات" 100 % يا سيسي.. مفيش بطالة يا سيسي.. والناس شغالة، احنا شعب صبور و جتلنا من النور يا سيسي.. واحنا معاك.. ومشينا وراك" .

كما تابع المواطنون من أبناء المنوفية هتافهم: " عايزين أمان .. كده زى زمان.. الله عليك يا سيسي.. ربنا يحميك.. ياسلام يا سلام على الانجازات".

وردد المواطنون " من المنوفية بنقولها قوية.. بنحبك يا سيسي.. 100 فى 100 إنجازات.

وأطلق المواطنون هتافات فى حب مصر كثيرة منها تحيا مصر تحيا مصر.

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