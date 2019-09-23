احنا معاك ومشينا وراك.. رسالة أبناء المنوفية للرئيس السيسي.. فيديو





قامت مجموعة من شباب محافظة المنوفية، بترديد هتافات" 100 % يا سيسي.. مفيش بطالة يا سيسي.. والناس شغالة، احنا شعب صبور و جتلنا من النور يا سيسي.. واحنا معاك.. ومشينا وراك" .كما تابع المواطنون من أبناء المنوفية هتافهم: " عايزين أمان .. كده زى زمان.. الله عليك يا سيسي.. ربنا يحميك.. ياسلام يا سلام على الانجازات".وردد المواطنون " من المنوفية بنقولها قوية.. بنحبك يا سيسي.. 100 فى 100 إنجازات.وأطلق المواطنون هتافات فى حب مصر كثيرة منها تحيا مصر تحيا مصر.