رئيس الرقابة الإدارية: نهضة الأوطان ترتكز على أصحاب الكفاءات والمبدعين

اختتمت بمقر هيئة الرقابة الإدارية فعاليات برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة بحضور الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وحرص شريف سيف الدين على اللقاء بالمتدربين والترحيب بهم فى بدء البرنامج في 15‏/9‏/2019 ووجه كلمته إليهم بالتأكيد ‏على ان اختيارهم ككوادر متميزة من الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص قد تم بعناية، وبناء على مقوماتهم العلمية والعملية وخبراتهم التي تمتعوا بها في مجالاتهم، ‏وان هيئة الرقابة الإدارية ستستمر في تطوير أداء عملها اعتمادا منها على تقييمها الذاتي ‏لكل ما تقوم به من أعمال ، وتقديمها الدعم للوزارات والجهات الحكومية في إطار من العلاقات المتميزة.



وأشار شريف سيف الدين الى متابعته المستمرة لجميع مراحل التدريب، واكد على ان نهضة الأوطان ترتكز على المتميزين التي تزخر مصر بهم وبأصحاب الكفاءات والمبدعين، الذين يشكلون النواة لبناء جهاز ادارى قوى ومتطور يكافح الفساد ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، كما وجه سيادته الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج خاصة من السادة المسئولين بالدولة.



ودارت فعاليات البرنامج منذ انعقاده بمناقشة عدة موضوعات أبرزها اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق القانون المنظم لعملها ‏واستعراض التعديلات التشريعية عليه بإضافة جرائم أخرى، وكذلك عرض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات، وجهودها في ازالة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، والقاء الضوء على مجالات التعاون الدولي مع الأجهزة المناظرة لعمل الهيئة لبعض الدول على المستوى العربي والإقليمي والدولي خاصة في مجالات التدريب مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.



كما استعرض وزيري (النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) تنفيذ المشروعات القومية والكبرى في الدولة، وتطوير البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل، وذلك من خلال إجراء جلسات نقاش مع المتدربين حول رؤية وفلسفة الدولة حول إقامة تلك المشروعات والاثار الاقتصادية المترتبة عليها، إضافة الى مناقشة دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مستقبل مصر كمركز للتصنيع والخدمات.



وقدم المتدربون في نهاية البرنامج أوراق عمل تتضمن رؤيتهم وطروحاتهم وتوصياتهم لتطوير مجالات العمل في عدد من الملفات على المستوى التنفيذي والإداري.



وفى نهاية الحفل قام رئيس الهيئة، ونائبه وعدد من قيادات الهيئة بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج، كما قام بعض المتدربين بإلقاء الكلمات التي تضمنت انطباعاتهم حول البرنامج، وقدموا الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية التي اتاحت لهم فرصة تبادل خبراتهم التي اختلفت وفق المجالات التي يعمل فيها كل متدرب.