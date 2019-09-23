الكشف على 2 مليون ضمن المرحلة الأولى لدعم صحة المرأة .. تحويل 146 ألفًا و775 لإجراء الفحوصات المتقدمة.. الحملة تستهدف 28 مليونًا

المرحلة الأولى لدعم صحة المرأة:

سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان

تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا

الحملة تستهدف ما يقرب من 28 مليون إمرأة بالجمهورية ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقًا طبيًا من السيدات



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف لـ 2 مليون و46 ألفا و414 امرأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي، وذلك حتى مساء أمس الأحد.



وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تحويل 146 ألفًا و775 امرأة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وذلك بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية".



ولفت البيان إلي أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات ترددًا بعدد 418 ألفًا و137 امرأة تم فحصهن، مضيفًا أنه تم مد فترة المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجاري، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتي لم يتمكن من الحضور والفحص، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى،حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا.



وأضاف البيان أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، حيث إن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.



وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك منذ انطلاق المبادرة بهدف الوقوف على الصعوبات التى واجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة.



ونوه إلى أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج، موضحًا أنه سيتم إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الثانية أول أكتوبر المقبل.